El desarrollo de la tecnología y telecomunicaciones ha favorecido la inmediatez al momento de enviar un mensaje a cualquier parte del mundo. Actualmente, las personas pueden conectarse en segundos desde cualquier rincón del mundo, solo con una conexión a internet.

Leer más: ¿Le cuesta concentrarse? Expertos explican cómo el uso constante del celular podría estar afectando su cerebro

Con esta evolución, se han creado diferentes aplicaciones y entra las más populares se encuentran Facebook, X, WhatsApp e Instagram. Justamente, esta última es muy utilizada por usuarios de todas las edades y en la que puede compartir, fotografías y videos, realizar llamadas y enviar notas de voz a través de mensajes directos; sin embargo, presenta algunas limitaciones.

Muchos usuarios han manifestado que no cuenta con una herramienta oficial que permita descargar o guardar los audios dentro de un chat, esto con caso que quiera escucharlos luego estando sin conexión.

Lea además: 7 errores que pueden dañar la caja automática de su carro

Pixabay/Cortesía Según la IA, descargar terceras plataformas para cumplir la tarea de descargar una nota de voz pone en riesgo la seguridad del usuario.

Debido a ellos, algunos usuarios han intentado descargar en sus dispositivos aplicaciones externas que podría comprometer su seguridad. Sin embargo, existen herramientas como la Inteligencia Artificial (IA) que representan una opción más segura para cumplir esta tarea.

De acuerdo con aplicaciones IA como Gemini o ChatGPT algunas aplicaciones que prometen cumplir esta tarea solicitan credenciales de acceso o permisos innecesarios que representan un riesgo directo a la seguridad del usuario y pueden utilizar su información personal y vulnerable.

No olvide leer: Apagar el celular regularmente puede mejorar su rendimiento y seguridad, según expertos

Ante esto, Gemini recomienda alternativas como grabar la pantalla desde el celular, pues esta opción permite guardar la información en la galería del teléfono sin la necesidad de descargar otras aplicaciones.

La IA sugiere verificar que el volumen del celular esté activado, para luego iniciar la grabación de pantalla. Seguidamente es necesario que reproduzca la nota de voz, para finalmente finalizar la grabación.