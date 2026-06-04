No se confía. Pese a que Junior sacó una buena ventaja y goleó 3-0 a Atlético Nacional en el juego de ida de la final de la Liga-I, Martín Arzuaga afirmó que el equipo rojiblanco no puede confiarse.

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Destacó el buen juego del cuadro currambero y dijo que el compromiso con el que se jugó en el primer partido fue vital.

“Contento porque Junior está en la final, dio un golpe de autoridad en el Romelio, en un estadio que generaba muchas opiniones, muchas incertidumbres. Con el apoyo de la hinchada, que se hizo sentir y que hizo ver al estadio como una caldera. Estamos a puertas de un nuevo título, de la estrella número 12. Manejo mucha tranquilidad, mesura, es un equipo sólido y tiene un entrenador que pelea mucho, que lo ha cogido de cábala. En el fútbol en los momentos malos se les da garrote y en los buenos se le elogia”, afirmó en entrevista con el programa En La Jugada, de EL HERALDO.

“El compromiso. El haber quedado por fuera de la Libertadores, de la Sudamericana, que se va a disputar en Barranquilla, los jugadores no estuvieron a la altura de este torneo internacional. El hincha deseaba ver a Junior en la final de nuestro patio. Eso lo impulsó para cambiar la imagen que se había dejado. El hecho de que hoy esté en una final, que se haya hecho inversión. Ahora que caemos en una nueva final, se le puede dar una justificación a todo lo que ha pasado”, complementó.

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El exatacante explicó que en las finales la experiencia cuenta mucho.

“Es 50 y 50. Las últimas finales de Liga cómo se ha dado, Junior hace lo propio en casa y Nacional igual y se han ido en penales. Junior tiene un equipo con mayor experiencia, liderazgo. Con un Teo, con un Bacca, que no lo podemos dejar de lado”, manifestó.

‘El Torito’ se refirió a esa final en la que derrotaron a los antioqueños en 2004, luego de también ganar por 3-0 en el juego de ida.

“Las personas en ese momento siempre decíamos que cuidáramos el cero, que hacíamos un gol y ganábamos. Uno entiende que son dos etapas diferentes. Desde el arquero hay un pelao que lidera muy bien. En la defensa está Peña, que tiene mucha experiencia, lo sigo valorando y un jugador como él siempre debe estar en mi equipo. En la zona media está un Ríos que se ha ganado el cariño de la gente. Quizás hoy hay un mayor compromiso, responsabilidad, uno aprende de los ejemplos, de lo que se cometió en el 2004. Estos van con el cuchillo entre los dientes. Hay que ir a Medellín pensando que todo va 0-0”, señaló.

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“La cantidad de partidos que teníamos todos juntos era la misma que tenía ‘el Chicho’ Serna. Yo pensaba en mi mamá, que es una mujer muy religiosa. Teníamos una imagen de la Virgen del a Candelaria y mi mamá decía que por qué cogí ese penal, que por qué fui tan irresponsable. Cuando se está dando el desarrollo del partido, viene el uno, el dos, el tres. Gracias a Dios Hayder salió, entró Macnelly y nos arregló un poco la cosa. Comenzamos a tener confianza, a tener un poco más la pelota. El envión anímico era importante y cuando empatamos yo sabía que íbamos a ganar”, agregó.

El exdeportista, que actualmente es panelista en un programa deportivo, señaló que la escogencia del hotel de concentración también es clave.

“Yo estuve en la final del 2014, con el mismo Nacional. Nos quedamos en un hotel que se llama Estelar, que queda en el Poblado. Escogimos un mal hotel para quedarnos. Nos hicieron unos totes, unos voladores como a las 3 de la mañana. Le dimos muchas chances que nos molestaran”, explicó.

Por último, Martín Arzuaga se refirió a la forma en la que Luis Fernando Muriel ejecuta los tiros desde el punto penal.

“A mí nunca me gustó cobrar así, pero esa es la confianza, la técnica y a lo que uno se acostumbra. Para mí muy terrible. Yo no cobro así. Él sí, cada quien tiene un estilo. Te la cambia es al final. Hay unos arqueros que tratan de adivinar. Luis Fernando se para derecho y a último momento te cambia el perfil y te cambia la dirección de la pelota. Una vez cobré así y me dijo Comesaña que si yo pateaba así y yo le dije que no. Él me dijo que muriera con la mía siempre”, concluyó.