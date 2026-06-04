Con el acompañamiento técnico y pedagógico del equipo ambiental del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas) estudiantes de décimo y undécimo grado de la Institución Educativa Carime participaron en un proyecto de servicio social ambiental y comunitario desarrollado en el barrio Villa Angelita.

Durante 20 horas de formación y trabajo práctico, los estudiantes fortalecieron sus conocimientos en educación ambiental, reciclaje, manejo adecuado de residuos sólidos, cultura ciudadana y cuidado del entorno, además de participar en actividades orientadas a generar impactos positivos en su comunidad.

Sumado a esto, se visitaron las casas circunvecinas llevando un mensaje de sensibilización, se recolectaron residuos aprovechables, se plantó un jardín a los alrededores del colegio con plantas ornamentales y se construyó un mural con un mensaje ecológico con tapas plásticas.

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“Invitamos a todas las instituciones educativas del municipio, tanto públicas como privadas, a que se unan a estas iniciativas y soliciten el acompañamiento de la empresa”, manifestó la ingeniera Heidi Manga, subgerente ambiental del Edumas.

Por su parte el gerente, Carlos Pertuz Saavedra, ratificó que “poniendo en práctica la Ley de Empatía fortalecemos también el respeto, la protección y el bienestar de los animales”.

La experiencia también dejó importantes enseñanzas entre los jóvenes participantes, quienes resaltaron el valor de estas actividades para su crecimiento personal y ciudadano. Es así como Camila Castillo, participante del proyecto, expresó: “Para mí, como estudiante, estas obras sociales me sacaron de la rutina. Exploré y encontré otras maneras de nosotros aprender de tantas cosas sobre el medioambiente y reciclaje. Esta experiencia me ayuda a crecer como persona para tener un mejor futuro”.

Por su parte, Daniel Agudelo, también estudiante, señaló que “fue una actividad bastante enriquecedora. Ayudó a concientizar más sobre la situación de nuestro país y cómo aportar desde nuestras comunidades”.

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El representante legal de la Junta de Acción Comunal de Villa Angelita, Gilberto Fonseca, destacó la articulación lograda entre organizaciones e instituciones para sacar adelante la iniciativa.

“Este proyecto es social y encontramos el apoyo de muchas organizaciones. Ojalá este proyecto sea pionero y sea replicado en las diferentes instituciones del municipio de Soledad. Nosotros, con mucho gusto, seguiremos realizando estas acciones”, afirmó.

Con este acompañamiento, la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval, a través del Edumas, continúa fortaleciendo espacios de participación juvenil y educación ambiental, promoviendo la formación de ciudadanos comprometidos con la protección del entorno y el desarrollo sostenible del municipio.