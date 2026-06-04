En reconocimiento a su liderazgo, resiliencia y compromiso con el bienestar de sus familias y comunidades, más de 200 madres soledeñas fueron homenajeadas por la Alcaldía en una serie de actividades lideradas por la Secretaría de Gestión Social,

La iniciativa reunió a mujeres vinculadas a distintos programas sociales del municipio, entre ellos Renta Ciudadana, Devolución del IVA, discapacidad y equidad de género, quienes participaron en espacios de integración, acompañamiento y fortalecimiento comunitario.

Durante la jornada se desarrollaron actividades dirigidas a madres líderes que sirven como enlace entre la administración municipal y sus comunidades, así como encuentros con mujeres víctimas de violencia y madres cuidadoras de personas en condición de discapacidad, cuyo trabajo diario fue exaltado por su dedicación y entrega.

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“Estamos agradecidas porque somos un pilar fundamental en esta administración. Ser madre líder es ayudar a la comunidad, ser intermediarias y estar pendientes de las necesidades de nuestros barrios”, expresó Emperatriz Arias, líder social del barrio San Vicente.

Los encuentros, realizados en el marco de la celebración del Día de las Madres, estuvieron acompañados de actividades recreativas, música, baile y espacios de reflexión que promovieron el bienestar emocional y el fortalecimiento de redes de apoyo entre las participantes.

Johanna Vaca, una de las asistentes, destacó la importancia de estos escenarios para las mujeres en condición de vulnerabilidad e invitó a quienes necesiten ayuda a acercarse a los programas y profesionales que ofrece la administración municipal.

Con esta jornada, la Alcaldía de Soledad reiteró su compromiso con el reconocimiento y fortalecimiento del papel que desempeñan las mujeres y madres en la construcción del tejido social y el desarrollo del municipio.