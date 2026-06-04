El Ministerio de Salud pidió a todas aquellas personas que viajarán al Mundial que verifiquen su esquema de vacunación al menos 15 días antes del desplazamiento, ante el aumento de casos de sarampión en varios países de América y la alta movilidad internacional que generará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre las semanas epidemiológicas 1 y 19 de 2026 se han confirmado más de 20.000 casos y 25 muertes por sarampión en el continente. Estados Unidos, México, Canadá y Guatemala concentran gran parte de los contagios reportados.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado siete casos importados del genotipo D8, situación que ha llevado al fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención para evitar la reintroducción del virus en el país.

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Al respecto, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió que el incremento de contagios en la región, sumado a la magnitud del Mundial 2026, aumenta el riesgo de transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa.

Por ello, insistió en la importancia de verificar el carnet de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud para completar los esquemas requeridos.

Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno nacional desarrollará durante junio una estrategia intensiva de vacunación que incluirá jornadas de búsqueda activa entre el 15 y el 19 de junio y una Gran Vacunatón Nacional programada para el 20 de junio.

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La campaña estará dirigida principalmente a niños entre 1 y 10 años, viajeros internacionales y bebés entre 6 y 11 meses de edad, quienes podrán recibir una dosis adicional de protección conocida como “dosis cero”.

Las autoridades recordaron que el sarampión puede generar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente en menores de cinco años y personas no vacunadas. Por ello, reiteraron que las vacunas son gratuitas, seguras y constituyen la principal herramienta para prevenir brotes y proteger la salud pública.