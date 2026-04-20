El pasado domingo 19 de abril hubo una tragedia que sacudió a la ciudad de Shreveport, Estados Unidos.

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Se trata de un tiroteo ocurrido en la madrugada que dejó ocho menores fallecidos, en uno de los hechos más graves registrados recientemente en el país.

En las últimas horas, las autoridades locales confirmaron la identidad del presunto responsable y señalaron que el caso sigue bajo investigación para esclarecer las circunstancias.

"Shamar Elkins identified as gunman who killed 8 children in Louisiana bloodbath #ShreveportShooting #PrayforShreveport"



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De acuerdo con la policía, el hecho se registró alrededor de las 6:00 a. m., hora local, en varias viviendas ubicadas al sur de Shreveport.

Las víctimas fueron menores de edad, y el episodio fue catalogado preliminarmente como un incidente de carácter doméstico.

¿Quién fue el atacante?

El presunto atacante, Shamar Elkins, habría abierto fuego contra las víctimas antes de huir del lugar. Tras el ataque, el hombre se desplazó hacia Bossier City, donde fue interceptado por las autoridades.

Shamar Elkins is the former National Guardsman (2013-2020--rising to the rank of Private in 7 years) who shot up his kids and wife and others in Louisiana. pic.twitter.com/C65ICujR18 — IamMaha (@IamMaha2020) April 20, 2026

Según el reporte oficial, Elkins fue abatido por agentes luego de una persecución que se extendió hasta una zona cercana.

¿Quién es Shamar Elkins?

Las autoridades indicaron que Shamar Elkins tenía 31 años y era exmilitar, con servicio activo hasta 2016.

Información preliminar también señala antecedentes judiciales, incluyendo un caso en 2019 por uso ilegal de armas.

Además, reportes de medios internacionales indican que el atacante había expresado previamente dificultades relacionadas con su salud emocional y mental en publicaciones en redes sociales.

Asimismo, el portavoz del Departamento de Policía de Shreveport indicó que aún hay aspectos por esclarecer, aunque los investigadores consideran que se trató de un hecho vinculado al entorno familiar.

🇺🇸 | En Shreveport, Luisiana, Shamar Elkins, de 31 años, mató a ocho niños —siete de ellos sus hijos biológicos y uno un primo— e hirió a dos mujeres, madres de las víctimas, en un incidente doméstico.



Tras los disparos, robó un vehículo y huyó; la policía lo abatió durante la… pic.twitter.com/i51ARQKE6f — Actualidad Viral (@ActualidaViral) April 20, 2026

Lo más estremecedor es que siete de los ocho niños que asesinó eran sus hijos. El otro niño no tenía parentesco con él. Además su esposa y otra mujer también fueron tiroteadas por Elkins y se encuentran hospitalizadas y en estado crítico.

Su madre Mahelia Elkins, y su padrastro, Marcus Jackson, indicaron a los medios de comunicación que Elkins estaba enfrentando problemas de salud mental tras su divorcio con Shaneiqua Pugh, madre de sus siete hijos.