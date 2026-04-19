Este lunes 20 de abril, el Gobierno de España empezará el proceso extraordinario para regularizar, de forma presencial, a miles de migrantes que previamente hayan solicitado cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para dicho trámite.

Cabe señalar que los lugares habilitados para este proceso migratorio son 30 oficinas de la Seguridad Social, abiertas de lunes a viernes de 4 p. m. a 7 p. m., hora local; así como 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes, que estarán abiertas de lunes a viernes de 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m..

Los inmigrantes también podrán acudir a 5 oficinas de Extranjería en Madrid, Valencia, Murcia, Alicante y Almería, en horario de 4:00 p. m. a 7:00 p. m (hora local).