El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, propuso el confinamiento, la esterilización y la eutanasia de hipopótamos en el Magdalena Medio.

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Cabe señalar que estos animales son una especie cuya distribución natural no se presenta en los ecosistemas de Colombia. Fue en el año 1981 cuando cuatro hipopótamos fueron introducidos ilegalmente al país en la Hacienda Nápoles, ubicada en el departamento de Antioquia.

Con el pasar de los años, la presencia de estos animales empezó a tener un crecimiento exponencial y con esto iniciaron las consecuencias negativas sobre las poblaciones de fauna silvestre del país.

De acuerdo con expertos, estas medidas de control resultan urgentes de aplicar, puesto que ya se ha confirmado que los individuos vienen desplazándose por el Magdalena Medio.

Sin embargo, ciertos sectores autodenominados animalistas tratan de considerar alternativas, por lo que un juzgado de Antioquia revisará precisamente una tutela de un habitante de Bello, que propone detener el plan del Ejecutivo.

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La demanda, interpuesta por Andrés Felipe Alzate Builes ante el juez Primero Civil del Circuito de Bello, Alexis Fernando Pulgarín Baena, es contra el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el presidente Gustavo Petro y varias corporaciones autónomas regionales.

En ese sentido, el juez admitió dicha tutela y le dio dos días al Gobierno nacional para que defienda su plan de sacrificio de hipopótamos.

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La demanda alega la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al derecho a un ambiente sano, el “principio de protección de la biodiversidad” y los “principios de protección y bienestar animal”.

“Los animales tienen un valor por sí mismos, independiente de su utilidad para el ser humano”, enfatizó Alzate Builes, quien solicitó “la suspensión inmediata de cualquier medida de sacrificio” como medida cautelar.