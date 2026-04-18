Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, por retomar el control de rutas de narcotráfico, siguen afectando a las poblaciones en el Catatumbo. Estas acciones violentas han desencadenado en constantes amenazas y extorsiones a docentes en dicha región de Norte de Santander.
Leer más: Mujer fue asesinada a bala en el barrio Carrizal: su cuerpo quedó tendido en plena vía pública
En municipios como Tibú, El Tarra, Cáchira y Sardinata, los profesores de escuelas y colegios están siendo además presionados por estos grupos al margen de la ley.
Padre e hijo fueron secuestrados en el Catatumbo por un grupo armado: los bajaron de un bus en la vía El Tarra-Cúcuta
Estos constantes enfrentamientos han generado también el desplazamiento de varios núcleos familiares, que han salido de la región para resguardar sus vidas, debido a las dificultades de movilidad en el Catatumbo.
De acuerdo a las autoridades, en los últimos días tanto directivos como docentes han denunciado el aumento de acciones violentas, que los ha obligado a salir de la zona por temor a quedar en medio del fuego cruzado entre grupos armados.
Ver también: Así narraron en alemán el golazo de Luis Díaz
Asimismo, la población campesina e indígena se ha visto afectada por la violencia en esa región de Norte de Santander, y el accionar de grupos armados principalmente al sur del departamento, el municipio de Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta.
‘Objetivos militares’
En Cáchira, en Norte de Santander, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Los Pachencas, a través de grafitis declararon ‘objetivo militar’ a la directora y varios docentes del centro educativo del municipio.
“Nuestros niños requieren seguridad en espacios tranquilos, sin temor a ser víctimas de la violencia, en donde se respeten los derechos de los maestros y los alumnos”, señaló la Personería del Municipio de Cáchira.