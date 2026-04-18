Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, por retomar el control de rutas de narcotráfico, siguen afectando a las poblaciones en el Catatumbo. Estas acciones violentas han desencadenado en constantes amenazas y extorsiones a docentes en dicha región de Norte de Santander.

Leer más: Mujer fue asesinada a bala en el barrio Carrizal: su cuerpo quedó tendido en plena vía pública

En municipios como Tibú, El Tarra, Cáchira y Sardinata, los profesores de escuelas y colegios están siendo además presionados por estos grupos al margen de la ley.

Estos constantes enfrentamientos han generado también el desplazamiento de varios núcleos familiares, que han salido de la región para resguardar sus vidas, debido a las dificultades de movilidad en el Catatumbo.

De acuerdo a las autoridades, en los últimos días tanto directivos como docentes han denunciado el aumento de acciones violentas, que los ha obligado a salir de la zona por temor a quedar en medio del fuego cruzado entre grupos armados.

Ver también: Así narraron en alemán el golazo de Luis Díaz

Asimismo, la población campesina e indígena se ha visto afectada por la violencia en esa región de Norte de Santander, y el accionar de grupos armados principalmente al sur del departamento, el municipio de Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta.

‘Objetivos militares’

En Cáchira, en Norte de Santander, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Los Pachencas, a través de grafitis declararon ‘objetivo militar’ a la directora y varios docentes del centro educativo del municipio.

“Nuestros niños requieren seguridad en espacios tranquilos, sin temor a ser víctimas de la violencia, en donde se respeten los derechos de los maestros y los alumnos”, señaló la Personería del Municipio de Cáchira.