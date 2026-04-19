El presidente Gustavo Petro afirmó el pasado viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene “datos reales” sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido izquierdista Pacto Histórico, del que hace parte el mandatario.
“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, dijo Petro en X, sin dar más detalles sobre quién quiere atacar al candidato.
El mismo Cepeda también se pronunció al respecto horas después y aseguró que en efecto desde hace varios meses ha recibido amenazas, pero no quería generar “ruido político”.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este domingo que, en diálogo con funcionarios de la CIA en Colombia, dicha agencia de inteligencia no tiene información sobre un posible plan para asesinar al candidato presidencial.
Asimismo, señaló que las agencias de inteligencia adscritas al Ministerio de Defensa tampoco tienen información al respecto.
Cabe señalar que también el senador republicano Bernie Moreno desmintió las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto plan para asesinar a Iván Cepeda.