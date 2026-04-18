La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Dempcrático, reaccionó a la invitación a un debate hecha por Iván Cepeda y aseguró que su campaña está lista para confrontar propuestas en un escenario público, con un tono crítico frente a su contendor y al actual Gobierno.

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“Siquiera se le quitó el miedo a Cepeda; lo hemos citado a varios debates pero preferiría esconderse”, afirmó Valencia.

La aspirante señaló que el debate debería centrarse en temas sensibles para el país, como la política de seguridad y el modelo de salud.

En ese sentido, cuestionó la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno, al considerar que ha significado concesiones a grupos armados ilegales.

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“Que hablemos sobre la paz total y cómo le ha entregado armas y territorio a los violentos, sobre el crecimiento de las masacres”, sostuvo.

Valencia también lanzó críticas al manejo del sistema de salud, al que se refirió como “Petrosalud”, asegurando que actualmente enfrenta fallas que afectan a los usuarios.

“Tiene a los colombianos sin medicamentos ni tratamientos”, agregó.

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En su declaración, la candidata reiteró su disposición a participar en un debate con condiciones que garanticen transparencia y equilibrio.

“Estamos listos para el debate con un moderador independiente y ojalá en un canal donde todos los colombianos puedan comparar”, indicó.

Finalmente, planteó que ese escenario permitiría contrastar visiones de país de cara a las elecciones. “Entre un gobierno que solo nos ha traído violencia y destrucción, y un gobierno nuevo donde todos los colombianos cabemos, incluso los petristas”, concluyó.