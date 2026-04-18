Se metió en los ocho. Barranquilla FC derrotó 3-1 al Real Cartagena, este sábado en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, y se clasificó a los cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso.

En la última fecha de la fase regular, los rojos de Curramba superaron a los ‘Heroicos’ con tantos de Cristian Peñate, Marlon Carabalí y Philippe Oviedo.

El atlanticense Fredy Montero convirtió el empate parcial antes del cierre del primer tiempo. Sin embargo, los dirigidos por Dayron Pérez reaccionaron y consiguieron los tantos de la ventaja.

Barranquilla FC conquistó el tiquete a la siguiente fase del torneo de la B en la séptima posición de la tabla, con un total de 20 puntos, los mismos que el octavo, Tigres.

Unión Magdalena culminó segundo en la tabla con 32 unidades, mientras que el Cartagena finalizó quinto con 26.