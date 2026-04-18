La selección Colombia Sub-17 vuelve a citarse con la historia este domingo, cuando enfrente a Argentina en la gran final del Sudamericano de la categoría, un duelo que no solo define al campeón del continente, sino que pone frente a frente dos procesos que han sabido crecer en medio de la exigencia y la presión.

El compromiso se disputará el 19 de abril, a partir de las 5:30 de la tarde (hora colombiana), en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, en un escenario poco habitual para una final, pero cargado de simbolismo para el fútbol sudamericano. Allí, dos selecciones que ya aseguraron su presencia en el Mundial Sub-17 buscarán cerrar el torneo con el título.

El equipo dirigido por Fredy Hurtado llega con el impulso de una actuación contundente en semifinales, donde goleó 3-0 a Brasil, vigente campeón, en una presentación que reafirmó su solidez colectiva y su capacidad para responder en escenarios de alta exigencia . Ese triunfo no solo significó el paso a la final, sino también una especie de reivindicación tras la derrota en la definición de la edición anterior.

Colombia ha construido su camino desde el equilibrio: una defensa firme, un mediocampo dinámico y una delantera que ha sabido capitalizar los momentos clave. El equipo ha mostrado madurez competitiva pese a la juventud de sus integrantes, un rasgo que ilusiona de cara a la definición.

Del otro lado estará Argentina, que avanzó tras superar a Ecuador en semifinales, mostrando carácter y capacidad de reacción. La ‘albiceleste’, históricamente protagonista en este tipo de torneos, buscará su quinto título en la categoría, respaldada en su tradición formativa y en una generación que combina técnica y mentalidad competitiva .

El duelo, además, tendrá un matiz especial: por primera vez desde 2019, el campeón no será Brasil, lo que abre una oportunidad única para que Colombia vuelva a levantar el trofeo, algo que no consigue desde 1993 . Es, en ese sentido, una final que trasciende el presente inmediato y conecta con la historia.

Más allá del resultado, el partido enfrentará dos estilos y dos proyectos que apuntan al futuro del fútbol sudamericano. Colombia buscará imponer su intensidad y orden; Argentina, su tradicional capacidad para manejar los ritmos y resolver en los momentos decisivos.

Noventa minutos —o los que sean necesarios— separan a una de estas selecciones de la gloria continental. Para Colombia, es la oportunidad de confirmar una generación prometedora; para Argentina, la posibilidad de reafirmar su peso histórico. El escenario está listo. El título espera.