Dieciséis de los 17 concejales de la ciudad de Sincelejo le autorizaron al alcalde Yahir Acuña Cardales el permiso que este solicitó para viajar fuera del país.

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Durante la instalación de las segundas sesiones ordinarias de la corporación, el mandatario explicó en detalle el motivo de su viaje a Estados Unidos y México indicando que obedece a una invitación que le hizo la Liga de Fútbol de Sucre para participar en actividades preparatorias y organizativas ligadas a la Copa Mundial de la FIFA, por lo que este traslado no le genera ningún gasto al ente territorial.

Va a conocer, según él, las experiencias metodológicas, logísticas, organizacionales e institucionales relacionadas con la planificación y ejecución de eventos deportivos internacionales para fortalecer las que se puedan aplicar en el territorio sincelejano, recordando que durante su mandato esta ciudad ha sido escenario de un Panamericano y de un Mundial de Sóftbol, y que además en su gobierno “se vive la época dorada del deporte”.

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El documento de permiso aprobado se refiere a una “agenda institucional continua”.

El permiso del alcalde es entre el 2 de junio y el 1° de julio, sin embargo, de esos 30 días solo estaría en el exterior 20. Así lo explicó en la sesión del 2 de junio el presidente del Concejo, Javier Ortiz Villa, con la finalidad de que la ciudadanía esté bien enterada, pues a través de las redes sociales hay voces a favor y en contra de esta decisión que tomó la corporación el lunes.

Daniela Vergara, concejal de la oposición, aseguró que legalmente no era procedente negarle el permiso al alcalde, pero políticamente “sí es un tiempo demasiado exagerado para estar por fuera de la ciudad”.

Desde el martes está como alcalde encargado de Sincelejo Jhan Carlos Troaquero Pérez, secretario de movilidad y tránsito.