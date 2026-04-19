Una docena de asociaciones de los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín y que aglutinan a 300 familias que hacen parte del Resguardo Indígena Zenú, fueron beneficiadas con insumos, maquinarias y formación por el programa de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) con enfoque diferencial que lidera la gobernación de Córdoba.

De acuerdo con los representantes de las 12 asociaciones que pertenecen a la línea productiva de maíz, yuca y ñame, es la primera vez que un gobierno los favorece de esta manera, por lo que le agradecen al gobernador Erasmo Zuleta Bechara y al cacique Mayor del pueblo Indígena Zenú de Córdoba y Sucre, Martín Moreno Argüello, que ayudó en la gestión y representación.

Cortesía Resguardo Indígena Zenú

Una desgranadora de maíz, fumigadoras de motor, 19 bombas de espalda, guadañadora con cilindrada de 30.8 cm3, una motoazada de 7 HP 210 CC de motor 4 tiempos (es un tractor pequeño), pica pasto, ensiladora manual, KIT de ordeño y alambre de púa calibre 14, entre otras, hacen parte de los elementos que les entregaron a las asociaciones de San José, La Tambora, Cuesta Abajo, Celeste Imperio, Venecia, Boca de Catabre y San Isidro, en San Andrés de Sotavento y Los Camiones, Esmeralda Norte, Aguas Mojosas, La Oportunidad y La Rioja, en Tuchín.

Con el programa de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) se benefician en Córdoba 945 familias de 22 municipios.

Dairo José Pérez López, vocero de los indígenas beneficiados, dijo que “es primera vez que la gobernación nos apoya con estos elementos y se lo agradecemos, como también le agradecemos a nuestro cacique Martín Moreno. Esto lo vamos a aprovechar al máximo en nuestras tierras que han sido recuperadas”.