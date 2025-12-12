La Segunda Feria Agroalimentaria de la Cultura Culinaria Nativa – CUNA 2025, un espacio en el que la etnia indígena Zenú de Sucre muestra sus saberes a través de la cultura y la gastronomía se desarrollará este viernes 12 de diciembre en la ciudad de Sincelejo.

La cita, a partir de las 9:00 de la mañana, será en el colegio Leoncito, ubicado frente al barrio La Selva, en La Variante a Tolú.

Veinte comunidades de los Cabildos Menores Indígenas del municipio de Sincelejo promocionarán y tendrán en venta productos nativos y sus emprendimientos, además de comercializar especies menores como gallinas criollas, pollos de engorde, cerdos y patos, además de yuca, ñame, plátano, popocho, maíz, ají dulce, ajonjolí, bollo limpio, chicharrones, avena de yuca y bolis de yuca, entre otros productos.

Entre las delicias de la culinaria indígena que se pueden encontrar en la Segunda Feria Agroalimentaria de la Cultura Culinaria Nativa – CUNA 2025, están: conejo desmechado con coco, ponche desmechado ahumado, ensalada de iraca, arroz de yuca con coco, mote de palmito amargo con queso, crema de berenjena, mote de candela, conserva de chopo, babilla desmechada, ensalada de hoja de yuca, bollo cafongo, jugo de ahuyama, sopa sorda, dulce de lenteja, arroz de cabeza de cerdo, jugo de yuca y dulce de ajonjolí.

Cada preparación pertenece a una comunidad participante, que son: Chochó, Policarpa, Las Huertas, Campo Las Mirellas, Buenavista, Buenavística, San Martín, San Jacinto, San Antonio, Cerro del Naranjo, Laguna Flor, Sabanas del Potrero, La Gallera, Flores La Gallera, Cruz del Beque, Cerrito La Palma, Alto Plano San Antonio, San Miguel, Babilonia y La Peñata.

Canción

La Segunda Feria Agroalimentaria de la Cultura Culinaria Nativa – CUNA 2025 será además el escenario en el que promocionarán y difundirán la canción “Hombre herido”, de la autoría de Himber Márquez.