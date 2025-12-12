A los señalamientos sobre presuntos sobrecostos que los pobladores de la subregión Mojana le han hecho a la construcción de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre que ejecuta Invías y Findeter a través del Consorcio Transversal Vial la Mojana se le suma que el material que están utilizando “no es de una cantera certificada”.

Así lo denunció este jueves 11 de diciembre el líder del Comité de Paro de la mencionada vía, Elkin Vanegas, quien en horas de la mañana, en su labor de veedor, realizó un recorrido por las obras y se percató de que el material no lo están trasladando de las canteras de Guaranda o de Toluviejo, que son más kilómetros de distancia, sino desde el corregimiento Candelaria, en el municipio de San Marcos, que les queda muy cerca.

“Podemos decir que estamos frente al robo del siglo. Con más de 138 mil millones de pesos nos pretenden construir 10 kilómetros de vías. Y de paso utilizan un material que muy probable lo están metiendo a un valor más alto que el real por los kilómetros del traslado cuando no es así. Le vamos a pedir a Corpomojana que nos certifique si esa cantera de donde están sacando ese material para la vía tiene los permisos ambientales y demás en regla”, le dijo Vanegas a EL HERALDO en una entrevista.

Agregó que “no están utilizando el piedraplen en toda la vía, como lo anunciaron, sino en los puntos críticos y de eso tengo videos y fotos que lo evidencia y que en las próximas horas estarán en poder de los entes de control a los que se los vamos a hacer llegar con la respectiva denuncia”.

El líder Elkin Vanegas en su recorrido de inspección por la obra llegó hasta el centro de acopio y allí habló con los transportadores del material con la finalidad de llenarse de más razones con las cuales sustentar la denuncia, pero estando allí, sin darse cuenta, fue fotografiado y ahora esas imágenes las están utilizando en un perfil de nombre “San Marcos Alerta” para decir que él estaba extorsionando y mandando a parar la obra.

El ciudadano, al igual que los demás miembros del Comité organizador del Paro y la ciudadanía de la Mojana, en especial del municipio de Sucre-Sucre, rechazan estos señalamientos “que solo buscan desacreditar la labor de defensa de los recursos de la Mojana que estamos realizando y que no vamos a permitir que se los roben”, dijo el Comité.