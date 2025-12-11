El secretario de Gobierno del municipio de Dibulla, Yonhy Alberto Caicedo, reveló en las últimas horas que el presunto asesino de Shelsy Michel Navarro Ojeda, sería un menor de edad, quien es buscado por las autoridades para su captura.

“Se presume de un joven de entre 14 y 15 años que residía en la vivienda donde se encontró el cuerpo de la niña”.

EL HERALDO conoció que el principal sospechoso llegó el pasado 24 de noviembre a la población, donde se hizo pasar como evangélico para que le dieran posada en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de la niña hacia las 11:00 de la noche de este miércoles en un saco para recolectar café.

Por otro lado, en aras de que no se escapara de la región, la comunidad mantuvo la Troncal del Caribe bloqueada en su totalidad hasta horas de la mañana de este jueves, pero en diálogo con las autoridades, la movilidad de la vía que comunica a La Guajira con el Magdalena, se ha ido restableciendo lentamente.

Causas de la muerte

Respecto a las causas de la muerte, las autoridades se limitaron a decir que la víctima tenía signos de violencia, sin embargo, que todo es materia de investigación.

La inspección judicial fue realizada por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía, a las 2:00 de la madrugada de este jueves.

El cadáver fue trasladado a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Riohacha, para determinar las causas exactas de la muerte.