La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó recientemente la captura de un hombre de 52 años, residente en el barrio Los Caracoles, señalado de haber agredido sexualmente a una menor el pasado miércoles 10 de diciembre, cuando patrullas de vigilancia adelantaban controles en el marco del Plan ‘Una Navidad con Propósito’.

Le puede interesar: La Policía captura en Cartagena a tres señalados traficantes de estupefacientes

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se originó por voces de auxilio, luego de que dos menores interceptaran a los uniformados y señalaran al presunto agresor.

Tras la denuncia, funcionarios del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia atendieron a la menor afectada y activaron la ruta de protección. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación jurídica en audiencias preliminares ante un juez de control de garantías.

Vea aquí: Ministerio del Trabajo halló material explosivo en una bodega de Van Camp’s en Cartagena

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que en lo corrido del año 95 personas han sido capturadas por delitos sexuales.

“A la menor de edad se le brindó acompañamiento por funcionarios del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia”, indicó la institución en su reporte.

Otro caso reciente en Cartagena

El mismo miércoles, la Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización del taxista Gustavo Adolfo Pretel Morales, presuntamente implicado en agresiones sexuales contra dos mujeres de 31 y 21 años.

Lea también: En Cartagena termina la sustitución de carromulas con la entrega de 62 motocarros

Según el ente acusador, “la Fiscalía General de la Nación judicializó al taxista Gustavo Adolfo Pretel Morales, presuntamente responsable de las agresiones sexuales a las que fueron sometidas dos mujeres, de 31 y 21 años, quienes habrían requerido sus servicios de transporte”.

Líneas de denuncia para casos de violencia sexual

La Policía reiteró a la ciudadanía la disponibilidad de la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), habilitada para reportar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas. También recordó que la línea 123 permanece activa para emergencias que comprometan la integridad de niñas, niños y adolescentes.