Tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina en asocio con unidades de la Policía Nacional del departamento de Bolívar aprehendieron a un señalado cabecilla del Clan del Golfo.

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Se trata de alias ‘Suzuki’, a quien ubicaron en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado en el barrio Mateo Gómez del municipio de El Carmen, subregión de los Montes de María.

Lo señalan de comandar, en calidad de cabecilla de zona, la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo.

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Alias ‘Suzuki’ al parecer contaría con una trayectoria criminal superior a 10 años dentro de esta organización, llegando incluso a figurar en años anteriores en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar.

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“De acuerdo con información de inteligencia, este individuo sería el responsable de direccionar actividades delictivas en el departamento de Bolívar, especialmente en la subregión de los Montes de María. Allí, presuntamente mantenía presencia criminal, coordinaba líneas de abastecimiento y dinamizaba acciones extorsivas contra comerciantes y ganaderos de la región”, reportó la Infantería de Marina.