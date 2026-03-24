En el departamento del Magdalena se siente el dolor por la tragedia del Hércules C-130, de matrícula 1016, de la FAC, debido a que dos soldados oriundos de esta tierra están entre los afectados.

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Se trata del patrullero de la Policía, Carlos Elías De la Cruz, que falleció después de ser rescatado, mientras que del soldado Urbano Junior Pertuz Martínez, nativo de Aracataca, no hay noticias.

De la Cruz labora en la Policía de Putumayo, mientras que Pertuz integra el Batallón de Selva N° 49 del Ejército que tiene sede en La Tagua, y al momento del accidente ambos tenían como objeto empezar a gozar de un descanso.

Pertuz antes de abordar la aeronave le hizo una videollamada a su esposa y después del siniestro no han vuelto a tener noticias de él.