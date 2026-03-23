Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con 125 personas a bordo, ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el transcurso de la mañana de ayer lunes festivo.

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Entre estas víctimas se encuentran tres oriundos del departamento del Cesar. Uno de ellos perdió la vida y fue identificado como Jainer David Navarro, quien era soldado natural de Aguachica.

Asimismo resultaron heridos los soldados Julio Orozco Abad y Luis Ángel Ochoa, oriundos del corregimiento Valencia de Jesús, sur del municipio de Valledupar. Al momento se estableció que en esta población sus familiares se han unido en oración por su mejoría y esperando la información que les suministre el Ejército Nacional. No descartan que puedan viajar hasta el hospital a donde fueron trasladados.

De acuerdo con la información preliminar que han ido dando a conocer las autoridades, en la aeronave viajaban 125 personas, entre estos 112 integrantes del Ejército nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías.

El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, indicó que varios de los lesionados ya han sido trasladados o están en proceso de evacuación a ciudades cercanas como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.

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Es de recordar que el ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando la aeronave FAC 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son materia de investigación.

“Tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto”, explicó el comandante de la FAC, general Carlos Silva.

Las labores de rescate se desarrollaron con apoyo de la Armada Nacional y de habitantes del municipio, en una zona selvática y de difícil acceso a la que solo se puede llegar por vía aérea o fluvial.

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Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.