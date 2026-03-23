Se apagó la carcajada que parecía eterna. Abel Antonio Pérez Cassiani, carismático y querido periodista deportivo, falleció en la mañana de este domingo en Bogotá al sufrir un infarto, informó Estewil Quesada Fernández, presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord), seccional Atlántico.

Pérez Cassiani, de 52 años de edad, se encontraba en un taxi en la capital de la república, dispuesto a cubrir el Torneo Nacional Interligas Sub-13 de Fútbol, en el que participa la selección Atlántico, cuando sufrió un desmayo.

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“Yo había hablado con él todos estos días. Me había dicho que llegaba en la mañana a Bogotá, y quedamos en vernos todos los partidos de la primera jornada (en la cancha Atahualpa de Fontibón)”, contó Arsenio Estrada, su compañero de mil batallas en el fútbol aficionado, con la voz entrecortada, en diálogo con EL HERALDO.

“Pero veía que pasaba el tiempo y nada que aparecía. Ya se estaba jugando el primer partido (Antioquia-Tolima). Como no llegaba, lo llamé, pero no contestó él, era una coordinadora del Hospital de Fontibón”, agrega Estrada.

La trabajadora del centro médico no le dio a Arsenio la infausta noticia de inmediato. “Solo me dijo que ‘el Negrito’ (como le decía de cariño) se había puesto malito y que debía irme inmediatamente para allá”.

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Al llegar a las urgencias del hospital, Arsenio recibió la mala nueva y rompió en llanto. Se disculpó con la representante del centro médico cuando le pidió reconocer el cuerpo de Abel Pérez Cassiani. “Si lo veía me moría yo también”, expresa Estrada con profundo dolor.

“Estando en el taxi que tomó en la terminal de transportes, se desmayó, y ya llegó sin signos vitales al hospital, me dijo la coordinadora de allá. Por eso le tienen que hacer una necropsia”, añadió.

Los dos planificaron el viaje a Bogotá, Arsenio por ruta aérea y Abel a través de vía terrestre. Tenían previsto encontrarse allá para estar al pie de la jugada de todo lo que acontecía en la competencia nacional con el seleccionado atlanticense dirigido por Évert Salas, ex jugador de Junior.

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‘Abelito’, como le decían muchos de sus colegas, siempre estaba con una sonrisa de oreja a oreja en su cara. Ante cualquier comentario jocoso soltaba una carcajada sonora y contagiosa que lograba distender un ambiente acartonado o pesado.

“Lo vi llegar a Mar Caribe (emisora que pertenecía a Édgar Perea Arias). Tengo mil anécdotas con él. Una gran persona. Siempre positivo. Ya no tomaba. Era cristiano. Estaba dedicado a su periodismo y sus cuestiones religiosas”, expresó Manuel Ortega Ponce, amigo y colega de Pérez Cassiani.

Las manifestaciones de pesar y voces de aliento para su familia no se hicieron esperar en los diferentes grupos de periodistas deportivos en redes sociales.

“¡Qué noticia tan triste y dolorosa!”, dijo Orlando Palma Vizcaíno, otro de los comunicadores sociales que compartió con él en Mar Caribe. “Lamentable y dolorosa noticia. Gran ser humano, siempre sonriente. Dios lo acoja en su santo reino. Descansa en paz amigo”, escribió al Alberto Mercado.

“Te voy a extrañar, mi negro querido. Gran amigo, gran ser humano. Un verdadero guerrero de la vida. Tomasito me habló de la última conversación que ambos sostuvieron, y donde me metieron en la misma. Sólo puedo decirte Abelito, que yo también te quise mucho. Te recordaré siempre”, publicó Emel Alvear Cueto.

Abel Antonio Pérez Cassiani permanecía atento a todo lo que acontecía con el fútbol aficionado, Hacía parte de Acord Atlántico. Deja una hija mayor de edad, fruto de su primera unión.