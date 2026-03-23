La firma de un prospecto internacional siempre abre una puerta a la ilusión, pero en el caso de Sean Paul Liñán el eco va más allá del diamante. El joven pelotero colombiano fue anunciado como nuevo integrante de los New York Yanquis, una organización que históricamente ha apostado por el talento latinoamericano.

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El serpentinero cartagenero llega a la organización del Bronx proveniente de los Washington Nationals en un intercambio por el infielder venezolano Jorbit Vivas.

Con 21 años, el derecho destaca por una recta potente y un cambio de velocidad que los especialistas califican como uno de los mejores de todas las ligas menores.

Viene de destacarse en 2025 en Clase A avanzada, teniendo una que otra valiosa aparición en Triple-A, donde se destacó por su capacidad para ponchar.

Hijo de ‘El Afinaito’

La llegada de Liñán al sistema de Ligas Menores de los Yanquis representa un salto significativo en su carrera, no solo por la exigencia competitiva, sino por la vitrina que supone vestir el uniforme de una de las franquicias más emblemáticas del béisbol mundial.

Pero su historia no se detiene en el terreno de juego. Sean Paul es hijo de ‘el Afinaito’, reconocido cantante de champeta. Esa herencia musical, lejos de distraerlo, ha sido parte de su identidad. Creció entre ritmos, tarimas y viajes, pero también entre guantes, pelotas y sueños de Grandes Ligas.

En ese cruce de caminos entre la música y el deporte, Liñán ha sabido trazar su propia ruta. Mientras su padre conquistaba escenarios con su voz y su estilo, él lo hacía en los campos de béisbol, moldeando su talento con disciplina y constancia.

El reto ahora será sostener el crecimiento dentro de una estructura altamente competitiva, donde cada paso cuenta y cada oportunidad debe aprovecharse. Liñán inicia su camino con la ilusión intacta y el respaldo de una organización que sabe pulir diamantes en bruto.