La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció este lunes, a través de un comunicado, frente a los cuestionamientos lanzados en la mañana por el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, debido al uso de la camiseta oficial de la Selección “con fines electorales, particulares e ideológicos” por parte de su rival en segunda vuelta, Abelardo De la Espriella, así como sus simpatizantes.

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Josefina Villarreal

Josefina Villarreal/EL HERALDO

“Como se pudo constatar ayer (domingo), durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral. La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional y tiene restricciones comerciales y políticas”, escribió Cepeda en X.

Agregó que el uso de la camiseta de la selección Colombia “con fines electorales, particulares e ideológicos” constituye un acto “claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar. Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol”.

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En ese sentido, Cepeda le solicitó a la FCF un pronunciamiento sobre “cuál es la posición de la Federación con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”.

¿POR QUÉ SE ESTÁ USANDO LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA FINES ELECTORALES?



Señores Federación Colombiana de Fútbol, @FCF_Oficial:



Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 1, 2026

Respuesta de la FCF

En un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol aclaró que no es distribuidora de la camiseta de la selección Colombia, sino la multinacional Adidas, por lo que cualquier ciudadano puede adquirir la prenda en los puntos autorizados por la marca comercial.

Recordó que en los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación, se han iniciado las acciones legales correspondientes.

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“Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial”, precisó la FCF.

Sostuvo que en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado público, a través de sus redes sociales, para que sus marcas y distintivos no sean usados para fines distintos al deportivo.

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“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva”, añadió.

Por último, invitó a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos.

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“La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”, concluyó.