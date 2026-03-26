Luego del sensible fallecimiento del periodista Abel Pérez Cassiani, quien murió el pasado lunes en Bogotá, la colonia palenquera residente en Barranquilla aseguró que está lista para rendirle un homenaje.
Leer también: Los Celtics ganan a OKC y presentan candidatura al anillo; los Spurs aprietan el Oeste
En honor a su vida, su legado y su pertenencia al pueblo palenquero, se convoca a la realización de un lumbalú, ritual ancestral que representa el acompañamiento espiritual, la memoria colectiva y la despedida digna de quienes hacen parte de nuestra comunidad.
Este acto no es solo un homenaje. Es una expresión profunda de identidad, donde el canto, el tambor y la palabra acompañan el tránsito de quien parte, reafirmando que en Palenque nadie se despide en silencio.
El lumbalú se llevará a cabo en el siguiente lugar:
Ritualesfúnebres: Calle65C# 15 – 71, Barrio ElValle
Hora: 12 m.
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Fecha: 26 de marzo de 2026