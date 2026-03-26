Luego del sensible fallecimiento del periodista Abel Pérez Cassiani, quien murió el pasado lunes en Bogotá, la colonia palenquera residente en Barranquilla aseguró que está lista para rendirle un homenaje.

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En honor a su vida, su legado y su pertenencia al pueblo palenquero, se convoca a la realización de un lumbalú, ritual ancestral que representa el acompañamiento espiritual, la memoria colectiva y la despedida digna de quienes hacen parte de nuestra comunidad.

Este acto no es solo un homenaje. Es una expresión profunda de identidad, donde el canto, el tambor y la palabra acompañan el tránsito de quien parte, reafirmando que en Palenque nadie se despide en silencio.

El lumbalú se llevará a cabo en el siguiente lugar:

Ritualesfúnebres: Calle65C# 15 – 71, Barrio ElValle

Hora: 12 m.

Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Fecha: 26 de marzo de 2026