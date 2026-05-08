El Deportes Tolima sometió este miércoles al Nacional uruguayo y lo goleó por 3-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por lo que mantuvo el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores en la cuarta jornada.

El conjunto colombiano suma siete unidades, tres más que todos sus rivales. Justamente Coquimbo Unido y Universitario, que son segundo y tercero, respectivamente, se enfrentarán el jueves en Chile por la cuarta jornada.

El partido arrancó muy parejo y los visitantes tuvieron la primera oportunidad al minuto 2 con un remate de larga distancia del lateral izquierdo Camilo Cándido que tocó el portero brasileño Neto Volpi y se estrelló en el palo.

El Tolima respondió minutos después con un disparo del delantero Adrián Parra, quien recibió en el área y mandó el balón por encima de la portería del panameño Luis Mejía.

Los locales dominaron el juego y siguieron atacando. Al 40, el extremo Kelvin Flórez sacó un remate que despejó con un manotazo el portero del club uruguayo.

El partido cambió al 43 cuando el centrocampista Luciano Boggio falló en el cálculo para despejar el balón y golpeó en el área al atacante Luis Sandoval, por lo que el juez brasileño Raphael Claus pitó penalti. El encargado de cobrar fue Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Mejía atajó el remate.

No obstante, en el rebote el volante colombiano trató de recuperar el balón y fue derribado por el veterano Sebastián Coates. Tras revisar el VAR, Claus pitó otro penalti y, en esta ocasión, Sandoval sí mandó el balón al fondo con un remate potente cruzado

El segundo tiempo fue de trámite para los colombianos. En la primera jugada Torres tuvo un mano a mano y Mejía lo atajó, para ahogar el grito de gol.

Sin embargo, el 2-0 llegó al 78 cuando Torres filtró un pase para el extremo Jersson González, que ingresó en el segundo tiempo y en esa jugada mandó un centro rastrero que remató el lateral Jherson Mosquera, que llegó sin marca al área.

El 3-0 lo consiguió González al recibir un pase largo de Sandoval. El atacante vio salido a Mejía y le picó el balón para sellar la victoria de los colombianos, que se acercan a los octavos de final de la Copa Libertadores con esta victoria.

En la próxima jornada, Tolima visitará el 19 de mayo al Coquimbo Unido, mientras Nacional recibirá un día después al Universitario.