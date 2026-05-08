El partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo, por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, fue interrumpido este jueves al minuto cuatro por desmanes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Aficionados del club colombiano, que protestan por el mal momento del equipo, eliminado el domingo pasado de la liga local, lanzaron pirotecnia desde la tribuna norte, lo que originó una humareda que causó poca visibilidad en la cancha; arrojaron objetos, e intentaron ingresar al terreno de juego.

Tranqui el ambiente en el Atanasio a esta hora pic.twitter.com/gtfHbAhSR5 — Samuel (Ex Incógnito Poderoso) (@ExIncognitoP) May 8, 2026

Por esa razón, el árbitro del partido, el venezolano Jesús Valenzuela, decidió detener el encuentro y los equipos retornaron a los vestuarios.

Hasta el momento, ni la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ni los clubes se han manifestado sobre lo ocurrido.