El cielo sobre Nueva York fue testigo este fin de semana de un nacimiento fuera de lo común. A bordo del vuelo BW005 de Caribbean Airlines, procedente de Kingston, Jamaica, una pasajera entró en trabajo de parto mientras la aeronave descendía hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

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Lo que pudo convertirse en una emergencia de alto riesgo terminó siendo una historia de coordinación eficaz y, como detalle anecdótico, una sugerencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según reportaron varios medios estadounidenses, el incidente se produjo alrededor del mediodía del sábado. La mujer, que viajaba a bordo del vuelo BW005, comenzó a dar a luz en los momentos previos al aterrizaje, cuando la aeronave ya se encontraba en su fase de aproximación final.

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La tripulación reaccionó de inmediato: notificó la situación a los controladores de tráfico aéreo, quienes coordinaron un descenso prioritario para agilizar la llegada de la aeronave a tierra.

Gracias a esta respuesta oportuna, los equipos médicos pudieron posicionarse en la pista antes de que el avión tocara suelo, listos para atender tanto a la madre como a la recién nacida en cuanto se abrieran las puertas de la terminal.

La sugerencia viral de llamar a la bebé “Kennedy”

Entre los momentos que más llamaron la atención del episodio, está una grabación de las comunicaciones de radio entre la tripulación y la torre de control.

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En el audio, que circuló ampliamente en redes sociales, uno de los controladores propuso en tono de humor que la bebé recibiera el nombre de “Kennedy”, en alusión directa al aeropuerto donde se produjo el aterrizaje. Un comentario que ha causado mucha gracia en redes sociales.

Caribbean Airlines habló sobre el caso de la mujer que dio a luz en uno de sus vuelos

La aerolínea no tardó en pronunciarse. A través de un comunicado oficial, Caribbean Airlines subrayó que su tripulación manejó la situación con calma y siguió en todo momento los procedimientos establecidos, asegurando el bienestar de todos los pasajeros a bordo.

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Además, la compañía también aclaró que: “en ningún momento fue necesario declarar una emergencia formal durante el vuelo, la gestión del incidente se mantuvo dentro de los canales operativos habituales”.

¿Está permitido dar a luz en un vuelo?

Aunque la aviación comercial no prohíbe viajar durante el embarazo, las aerolíneas han establecido límites precisos para reducir la posibilidad de que situaciones como esta se produzcan.

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En términos generales, una pasajera embarazada puede volar sin necesidad de autorización médica hasta la semana 32 de gestación. A partir de la semana 35, la mayoría de las compañías restringen el embarque como medida preventiva. Estos criterios buscan equilibrar la libertad de movimiento de las viajeras con la seguridad operativa de los vuelos.