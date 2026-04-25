Pescadores de los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena, fueron víctimas de un hurto e intimidación en la mañana de este sábado 25 de abril.

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De acuerdo con el relato de una de las víctimas, ellos se encontraban a las 6:00 de la mañana en el mar, específicamente a la altura del kilómetro 17, muy cerca de Bocas de Cenizas y la Ciénaga El Torno, cuando hombres que portaban armas largas y se desplazaban en una embarcación los interceptaron, amenazaron y los hicieron regresar a la orilla donde los hicieron descender de sus lanchas para robarles una de estas y los motores de otras cinco.

“Nos dejaron sin nada. No pudimos hacer nada. Se llevaron una lancha y los motores de las otras cinco. Tuvimos que salir caminando como 20 kilómetros, hacia donde están las piedras”, narró el pescador que pidió no ser identificado por temor.

Agregó que esta es una situación de inseguridad que parece estarse volviendo costumbre porque “el año pasado a unos compañeros sí se les llevaron la lancha con todo y eso no ha aparecido y nadie responde”.

Los pescadores desconocen quiénes son los autores de estos hechos de inseguridad, pero lo que sí reclaman son patrullajes continuos por parte de “los guardacostas de Barranquilla que eso está cerquita de ellos”, dijo un pescador.