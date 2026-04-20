En una noche histórica para la academia y la cultura del Caribe, la Universidad del Magdalena se alzó con la estatuilla dorada en los Premios India Catalina, como ‘Mejor Producción Universitaria’ con la obra ‘Bollo tres puntá’, una herencia gastronómica ancestral del barrio Mamatoco, al oriente de Santa Marta.

Dirigida por Jorge Elías Caro, vicerrector de Investigación, y Tatiana Mahecha, graduada del Programa de Cine y Audiovisuales, la obra es el resultado de un riguroso proceso de investigación y trabajo en equipo conformado por el rector Pablo Vera Salazar, la Vicerrectoría de Investigación y la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento, con el apoyo de la Fundación Adulto Mayor San Jerónimo de Mamatoco, las Matronas hacedoras del ‘bollo tres puntá’ y líderes culturales.

La difusión de este documental que rescata las tradiciones ancestrales y la riqueza gastronómica del Caribe, fue a través del Canal Zoom.

“Este logro no solo pertenece a los realizadores, sino a una comunidad académica volcada hacia la excelencia y la identidad regional”, destacó el vicerrector de Investigación, Jorge Elias Caro.

Añadió que “el triunfo demuestra que las universidades son la base de la industria y debe servir de ejemplo para que los estudiantes vean que ganar un India Catalina es un futuro posible y cercano”.

Características del bollo

El ‘bollo tres puntá’ es una herencia gastronómica ancestral del barrio Mamatoco en Santa Marta, caracterizado por su forma triangular y envuelto en hoja de bijao.

Es elaborado a base de maíz molido, queso, coco o limpio y es un símbolo de identidad cultural, preservado por las matronas de Mamatoco.

Llamado ‘tres puntá’ por su forma geométrica, evoca los tres picos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Tiene su propio festival que es organizado por la Fundación Adulto Mayor San Jerónimo, de Mamatoco y apoyado por la Universidad dél Magdalena.

“Es un regalo para el barrio Mamatoco, para Santa Marta y para el Caribe, y es el reconocimiento a nuestras tradiciones llevado a lo más alto de la industria nacional”, comentó Tatiana Mahecha, graduada del Programa de Cine y Audiovisuales.

Docente ganador

En los Premios India Catalina la alma máter celebró también el impacto del programa cultural y educativo ‘El Espejo’, dirigido por el docente de la Institución Felipe Moreno, quien ganó la estatuilla dorada en la categoría ‘Mejor Producción Periodística’.

“Más allá del galardón, nuestro mayor premio son las 300,000 personas que cada semana nos ven por Señal Colombia”, comentó el profesor Moreno.

Este éxito en los Premios India Catalina es el reflejo de una política institucional que prioriza la creación artística y la investigación de impacto social.

“La victoria de este año marca un hito que motiva a seguir narrando al país desde con el sello inconfundible de la calidad y la pertinencia”, dijo el rector Pablo Vera.