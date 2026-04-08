El presidente Gustavo Petro tiene previsto arribar este miércoles 8 de abril a su tierra natal, el municipio de Ciénaga de Oro, con obras de desarrollo.

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Inaugurará la primera fase de la nueva sede del Sena de nombre ‘Aureliano Buendía’, en la que fueron invertidos cerca de 10 mil millones de pesos, pero el costo total proyectado supera los 63 mil millones de pesos.

Este espacio de formación beneficiará a varios municipios de la región tanto en la parte técnica como tecnológica.

Además pegará el primer tubo del proyecto de construcción de la línea de impulsión de agua potable entre los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro, lo que beneficiará a más de 70.500 personas con una inversión nacional superior a los 56.400 millones de pesos.

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Adicional a ello entregará en el corregimiento Berástegui, jurisdicción de Ciénaga de Oro, una cancha de fútbol financiada por el Ministerio del Deporte y que impactará en más de 7.000 habitantes.

La llegada del mandatario está programada para las 3:00 de esta tarde.