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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Dos nuevas capturas de señalados integrantes del Clan del Golfo que delinquen en el departamento del Magdalena ocurrieron en las últimas horas en los municipios de Zona Bananera y El Retén.

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Las detenciones, por parte de unidades de la Policía Nacional y Gaula Militar, cobijan a los alias el Turco y Chipi, que serían sicarios de dicha estructura criminal.

En el Magdalena capturaron a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo

En el corregimiento Soplador, jurisdicción del municipio de Zona Bananera, cayó ‘el Turco’ portando una pistola y munición sin la documentación legal correspondiente. Figura en el cartel de los más buscados del departamento del Magdalena por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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Las autoridades también lo investigan por su presunta participación en más de 12 homicidios ocurridos en esta zona del departamento.

Y a alias Chipi lo capturaron portando un revólver calibre 38. Según las informaciones de los organismos de inteligencia, sería sicario y marcador de víctimas al servicio del Clan del Golfo.

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Tanto los aprehendidos como el material que les incautaron están a disposición de la Fiscalía.

El coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena, dijo que “el compromiso institucional es continuar golpeando de manera frontal a las estructuras criminales que pretenden afectar la tranquilidad de los magdalenenses. Estas capturas representan un avance importante en la lucha contra el homicidio y el sicariato en el departamento”.