Dos nuevas capturas de señalados integrantes del Clan del Golfo que delinquen en el departamento del Magdalena ocurrieron en las últimas horas en los municipios de Zona Bananera y El Retén.

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Las detenciones, por parte de unidades de la Policía Nacional y Gaula Militar, cobijan a los alias el Turco y Chipi, que serían sicarios de dicha estructura criminal.

En el corregimiento Soplador, jurisdicción del municipio de Zona Bananera, cayó ‘el Turco’ portando una pistola y munición sin la documentación legal correspondiente. Figura en el cartel de los más buscados del departamento del Magdalena por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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Las autoridades también lo investigan por su presunta participación en más de 12 homicidios ocurridos en esta zona del departamento.

Y a alias Chipi lo capturaron portando un revólver calibre 38. Según las informaciones de los organismos de inteligencia, sería sicario y marcador de víctimas al servicio del Clan del Golfo.

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Tanto los aprehendidos como el material que les incautaron están a disposición de la Fiscalía.

El coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena, dijo que “el compromiso institucional es continuar golpeando de manera frontal a las estructuras criminales que pretenden afectar la tranquilidad de los magdalenenses. Estas capturas representan un avance importante en la lucha contra el homicidio y el sicariato en el departamento”.