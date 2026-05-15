En el sector Gaira, de Santa Marta, unidades de la Policía Nacional aprehendieron a un ciudadano señalado de haber participado en un homicidio.

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La detención, de acuerdo con el reporte oficial, se produjo en flagrancia luego de que la comunidad alertara a los uniformados sobre un sujeto que al parecer habría atentado contra la integridad de un ciudadano con un arma de fuego.

Las unidades policivas lograron ubicarlo y capturarlo gracias a las características aportadas por los testigos.

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El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, dijo que esta captura “ratifica el compromiso permanente de la Policía Nacional con el desarrollo de operativos focalizados y acciones preventivas para combatir los delitos de alto impacto en el área metropolitana”, al tiempo que rechaza de manera contundente cualquier acto que atente contra la vida e integridad de los ciudadanos.

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