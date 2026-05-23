Cuarenta nuevos patrulleros de la Policía Nacional llegaron a aumentar el pie de fuerza en el Comando del Departamento de Policía Magdalena.

Los uniformados, hombres y mujeres, fueron asignados por la Dirección General de la institución con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad y convivencia ciudadana en los 26 municipios que conforman esta jurisdicción policial.

Sin embargo, el coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante en el Magdalena, que les dio la bienvenida, los asignó este fin de semana a las estaciones de policía de los municipios de Zona Bananera, Aracataca y Fundación, donde apoyarán y acompañarán la presencia institucional en aras de la tranquilidad de la comunidad.

“La comunidad es nuestra prioridad, y por ello seguimos incrementando el pie de fuerza para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes del departamento del Magdalena”, destacó el oficial.