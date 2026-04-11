La Policía Nacional informó que en las últimas horas logró la captura de un hombre conocido con el alias de el Barbas, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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La institución informó que el operativo de captura fue gracias al plan cazador y a la denuncia oportuna de la ciudadanía. En la operación participaron el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y la Fiscalía General de la Nación. Alias el Barbas, fue capturado en flagrancia.

Al sujeto le incautaron una motocicleta, un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, la cual, según las investigaciones, estaría relacionada con el cobro de extorsiones.

“Este sujeto se desempeñaba como recaudador del pago de extorsiones a establecimientos de comercio en algunos sectores de la ciudad. Asimismo, según información recopilada, se identificaba ante sus víctimas como integrante de esta estructura, con el propósito de generar intimidación y reforzar la presión ejercida sobre los comerciantes”, se lee en el comunicado de la Policía.

”Con este resultado ratificamos que en Santa Marta y su Área Metropolitana no hay espacio para la criminalidad ni para quienes buscan lucrarse del miedo de la gente. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para proteger la vida, la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos”, agregó el señor coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.