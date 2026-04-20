Ardor puro. Total inmadurez. Julio Coria, defensa central de la selección Argentina, destiló rabia y veneno tras la derrota 4-0 ante Colombia en la final del Torneo Sudamericano Sub-17, que se disputó en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

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El prejuvenil zaguero de Boca Juniors no supo asimilar la derrota por goleada y habló con bronca ante la cámara y el micrófono con el que lo abordaron en el campo de juego al concluir el partido en el que ‘la Amarilla’ se coronó campeón.

“Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como hacemos siempre”, dijo Coria sin titubeos ni sonrojos.

"EN EL MUNDIAL LES VAMOS A ROMPER EL ORT*, COMO HACEMOS SIEMPRE"



🇦🇷 Julio Coria, jugador de Argentina, se desahogó tras la caída de la Albiceleste ante Colombia por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/0Ymm8DPirS — DSPORTS (@DSports) April 20, 2026

El acto repudiable de mal perdedor y de arrogancia de Coria no se quedó ahí. Cuando el reportero le preguntó qué le faltó al equipo albiceleste, el defensor respondió: “No, nos faltó nada. Listo”.

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Obviamente, la actitud de Coria despertó todo tipo de críticas en Colombia y en su propio país, a través de las redes sociales.

“El tremendo exabrupto de un jugador de la selección sub 17 tras la dura derrota ante Colombia en la final del Sudamericano”, tituló el diario deportivo Olé una nota en la que cuenta sobre las imprudentes palabras de Coria.

“La desafortunada frase de un juvenil de la Sub 17 de Argentina tras perder ante Colombia”, encabezó TyC Sports.

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Los cuestionamientos de los aficionados son mucho más fuertes y piden que la Conmebol le imponga una sanción ejemplar, aunque no faltan los que validan, justifican y hasta respaldan la frase lanzada por el jugador.

La selección Colombia se alzó con el título de la competencia al golear 4-0 a ‘la Albiceleste’ con tantos de Miguel Agámez (45 y 56), Matías Caicedo (55) y José Escorcia (83).

El combinado nuestro, el argentino, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela sellaron en este certamen su clasificación al Mundial de la categoría, que se jugará en noviembre en Catar.