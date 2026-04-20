El mediocampista Miguel Agámez firmó una actuación consagratoria con un doblete que abrió el camino hacia la gloria de selección Colombia sub-17, que se coronó campeona del Sudamericano, tras golear 4-0 a Argentina en una final que quedará grabada en la memoria del fútbol formativo del país.

El jugador del Barranquilla FC fue el eje de un equipo que combinó intensidad, talento y contundencia para imponerse con autoridad en el partido definitivo.

¡GOLAZO DE COLOMBIA AL TÉRMINO DEL PRIMER TIEMPO!



A los 60' Miguel Agamez, de larga distancia, anotó el 1-0 ante Argentina.



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Desde el pitazo inicial, Colombia mostró determinación para adueñarse del balón y del ritmo del encuentro. Agámez, con personalidad y precisión, se convirtió en el motor del mediocampo, apareciendo en el momento clave para romper la resistencia albiceleste. El jugador atlanticense sacó un latigazo de media distancia para abrir el marcador. ¡Golazo!

Luego apareció con determinación en el 58’, para aprovechar un gran centro del cartagenero José Escorcia y mandar la pelota al fondo de la red con un certero cabezazo.

¡MIGUEL AGAMEZ FIRMÓ SU DOBLETE PARA EL 3-0!



A los 58' Rafael Escorcia asistió al mediocampista y este, con un cabezazo, anotó el tercero ante Argentina.



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Los otros tantos del triunfo fueron obra de Matías Caicedo, que marcó el segundo, y la puntilla la puso el cartagenero José Caicedo, que marcó el 4-0 final.

‘La Amarilla’, clasificada al Mundial sub-17 antes de disputar la gran final, cierra así un gran torneo, goleando en la fase definitiva a Brasil (3-0), pasado campeón, y Argentina (4-0).