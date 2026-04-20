Luego de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunciara un presunto plan para atentar contra su vida y la de su familia, el ministro de Defensa anunció la activación de las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública.

“Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que (...) aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, conforme a las denuncias puestas en conocimiento público”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.

De acuerdo con el pronunciamiento, las acciones se desarrollan de manera coordinada con distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de verificar la información y fortalecer los esquemas de seguridad.

Esta articulación busca no solo evaluar la veracidad de las denuncias, sino también anticipar cualquier riesgo que pueda derivarse de las amenazas reportadas.

En su declaración, el ministro de Defensa también reiteró la postura del Ejecutivo frente a este tipo de hechos y anunció medidas adicionales para enfrentar la situación.

“El Gobierno Nacional rechaza de manera categórica cualquier amenaza contra los líderes nacionales, regionales y locales, y ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir de manera efectiva posibles atentados en su contra y capturar a los responsables”.

Como parte de las acciones, las autoridades habilitaron canales para recibir información que contribuya a la prevención de posibles ataques.

“Llame al 157. Absoluta reserva”, concluye el mensaje, en referencia a la línea dispuesta para que la ciudadanía aporte datos que permitan avanzar en las investigaciones.