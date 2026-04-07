En las últimas décadas Barranquilla se ha consolidado como un ejemplo de desarrollo basado en la atracción de inversión, el fortalecimiento de su infraestructura y el impulso a sectores estratégicos que hoy la posicionan como un importante polo económico del Caribe.

Detrás de este crecimiento sostenido existe un elemento fundamental, que resulta esencial para el funcionamiento de cualquier ciudad: la energía. Contar con un sistema energético confiable, capaz de responder a las necesidades de la industria, el comercio y los hogares, es un factor clave para garantizar el progreso económico y social.

En este escenario, TEBSA ha desempeñado un papel relevante como aliado de la seguridad energética del país y como actor comprometido con el desarrollo de Barranquilla y la región Caribe. A través de su operación, la compañía aporta generación eléctrica confiable que respalda el funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a garantizar la estabilidad del servicio y la disponibilidad de energía cuando el sistema lo requiere.

El aporte de TEBSA trasciende el ámbito técnico de la generación eléctrica. A través de la generación de empleo, la contratación de proveedores y la demanda de servicios especializados, la operación de la compañía dinamiza distintos sectores productivos y contribuye al fortalecimiento del tejido empresarial local.

A la par de su operación, TEBSA mantiene un firme compromiso con el entorno social y el bienestar de las comunidades de sus zonas de influencia. La compañía promueve iniciativas que buscan aportar al desarrollo de las comunidades apoyando proyectos que fortalecen el desarrollo de emprendimientos, impulsan la educación, aportan al sostenimiento de la cultura y tradición de la ciudad y contribuyen al progreso de las comunidades cercanas, reflejando la convicción de que el crecimiento empresarial debe ir acompañado de un impacto positivo en la sociedad.

Con su compromiso con la excelencia y eficiencia operativa, la confiabilidad energética y el desarrollo regional, TEBSA reafirma su propósito de seguir siendo un aliado para la seguridad energética nacional y ser parte activa del progreso de Barranquilla, una ciudad que avanza con fuerza y energía hacia el futuro.