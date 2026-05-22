La literatura y la pintura han recorrido los caminos de la historia siempre de la mano, siempre mirándose con el rabillo del ojo, sintiendo cada una la presencia de la otra, aun en la distancia. Antes de que la literatura tuviera ese nombre, ya Aristóteles sabía que la una imitaba el mundo a través del lenguaje, mientras la otra hacía lo propio a través del color y la forma.

Esto lo sabe muy bien el pintor y escritor Fabio Rodríguez Amaya. Visitante asiduo del Caribe, Fabio nos visitó en 2013 para hablar de Gabo con motivo del II Congreso Internacional de Literatura de la Universidad del Norte, que se llamó El legado de Macondo. Luego volvió en 2015 para ofrecer una conferencia sobre Marvel Moreno, en el congreso que también dedicamos a la obra de Germán Espinosa. En 2019, antes de la pandemia, regresó a Barranquilla para hablar sobre la creación literaria. En 2022, después de la pandemia, volvió para un congreso sobre Cepeda Samudio y Hazel Robinson.

Esta vez viene para conversar sobre Cepeda Samudio, claro, es uno de los especialistas, dirigió junto a Jacques Gilard el monumental trabajo Álvaro Cepeda Samudio, Obra literaria, (Archivos-unesco). Presentará además un nuevo libro de lecturas críticas sobre el autor barranquillero. Fabio hablará también sobre Álvaro Mutis, uno de los referentes internacionales más reconocidos de eso que suele llamarse la literatura colombiana. Mutis nació en Bogotá, pero era en realidad un ciudadano del mundo. Le gustaba que lo relacionaran con quien él secretamente consideraba su ancestro más ilustre: el sabio José Celestino Mutis.

Presentará el bello libro álbum El universo de Maqroll El Gaviero, donde se conjuga la literatura y la pintura. Como dice Fabio: “Estoy seguro de que, con las diferencias técnicas y del oficio, para mí se trata de un único texto, ora pictórico o gráfico, ora narrativo o ensayístico, pues el protagonista de mi trabajo es el ser humano”.

Quizá por eso en el prefacio de Los cuentos de Juana, el escritor Cepeda Samudio y el pintor Alejandro Obregón, que nunca habían enredado sus profesiones, sellan su célebre compromiso con la libertad del arte: “Hemos llegado a un acuerdo: Obregón va a escribir Los Cuentos de Juana, esa novela que hace diez años estoy pintando”.

Y como buen discípulo de ambos, Fabio lleva también varios años pintando sus novelas: “Abuelo Macedonio la redacté entre el invierno de 2019 y el verano de 2021, luego ha sido el trabajo de verdadera escritura que culminó con la revisión de las pruebas de galeras en junio de este año. Sin embargo, el precedente es el siguiente: entre 1992 y 2015 escribí un libro seminal que he titulado Altrove, patria de nadie. Y entre 2016 y 2019 Abuelo Antonio que acaba de publicarse. Y trabajo en Papá Paz, que saldrá en 2027. Es un trabajo de simultaneidad, paralelo a mi trabajo de pintor.”

La conversación será el próximo miércoles 27 de mayo en La Cueva, a las 6:30 pm. Un día antes, estará en la Universidad del Atlántico, conversando sobre Cepeda Samudio con Ariel Castillo y Clinton Ramírez. Cordialmente invitados.