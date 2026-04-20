El Gran Malecón de Barranquilla continúa consolidándose como uno de los proyectos urbanísticos más importantes y atractivos de la ciudad. Con una vista privilegiada al río Magdalena, espacios recreativos, gastronómicos y culturales, se ha convertido en una parada obligada tanto para locales como para turistas. Sin embargo, detrás de este crecimiento sostenido comienza a tomar fuerza una preocupación que ya no pasa desapercibida: la movilidad en el sector.

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Orlando Amador

En los últimos meses, el malecón ha venido ampliando su oferta con nuevos proyectos que prometen dinamizar aún más la economía de la zona.

La llegada de reconocidas marcas como Andrés Carne de Res y Farmatodo, así como la apertura de nuevos espacios comerciales y de entretenimiento, evidencian la confianza del sector privado en este punto estratégico de la ciudad. A esto se suma el desarrollo de proyectos de vivienda que atraerán a más residentes permanentes, incrementando significativamente el flujo diario de personas y de vehículos.

Para muchos, este crecimiento representa progreso, empleo y nuevas oportunidades. Comerciantes y emprendedores ven en el malecón una vitrina ideal para sus negocios, mientras que visitantes celebran la diversificación de la oferta. Sin embargo, no todos comparten el mismo entusiasmo sin reservas. Habitantes cercanos y usuarios frecuentes del sector han comenzado a expresar su preocupación por las condiciones actuales de acceso.

El conductor Elías Padilla manifestó que transitar los fines de semana por la zona es “imposible”. Señaló que las filas de vehículos intentando parquear o salir de la Avenida del Río son caóticas por lo que podrían tardar hasta una hora sin moverse o intentando salir.

“Es difícil desplazarse hasta allá porque cada vez más es un dolor de cabeza para todos los conductores y las familias que buscan un ambiente chévere de sano esparcimiento y llegan y se encuentran con este caos que pone de mal humor a cualquiera”, sostuvo Padilla.

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En la actualidad, las vías que conducen al malecón en ocasiones resultan insuficientes frente a la demanda existente. En horas de alta afluencia, especialmente durante fines de semana y festivos, el ingreso y la salida del sector pueden convertirse en una experiencia lenta y que requiere paciencia. La situación se agrava si se tiene en cuenta que gran parte del flujo vehicular depende prácticamente de una sola ruta principal, lo que limita las alternativas para descongestionar el tránsito.

Orlando Amador

A esta problemática se suma la escasez de zonas de parqueo. El usuario David Loaiza indicó que lo que ha logrado observar es que muchos visitantes deben dar varias vueltas antes de encontrar un lugar disponible o, en algunos casos, optan por estacionar en zonas no habilitadas, generando desorden y riesgos adicionales.

Para los residentes, la situación tampoco será sencilla: salir o llegar a sus hogares podría tomar más tiempo del esperado, afectando su calidad de vida.

El panorama a futuro plantea aún más desafíos. Con la entrada en funcionamiento de nuevas edificaciones, comercios y viviendas, la presión sobre la infraestructura vial será mayor. Sin una planificación integral que contemple soluciones concretas, el crecimiento del malecón podría traducirse en mayores niveles de congestión, afectando no solo la experiencia de quienes lo visitan, sino también la dinámica diaria de quienes vivan y trabajen en el sector.

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Una mirada experta

Expertos en urbanismo coinciden en que este tipo de desarrollos deben ir acompañados de estrategias claras de movilidad: ampliación de vías, mejoramiento del transporte público, implementación de rutas alternas, señalización adecuada y creación de más espacios de parqueo. De lo contrario, el éxito del proyecto podría verse opacado por las dificultades para acceder a él y es precisamente lo que se debe prevenir y cuidar.

Isidro Ruiz Estrada, consultor en movilidad y seguridad vial, advirtió que el crecimiento urbanístico en la zona del Gran Malecón del Río podría generar una congestión vehicular permanente si no se toman medidas urgentes de infraestructura y movilidad.

Según explicó, el Malecón se ha convertido en un importante “centro atractor de viajes”, es decir, un lugar que atrae diariamente a miles de visitantes por sus espacios recreativos, restaurantes, parques, esculturas y zonas turísticas.

A ese fenómeno, señaló el experto, se suma la construcción de modernos edificios residenciales en el corredor, los cuales funcionan como “generadores de viaje”, al incorporar nuevos habitantes que en su mayoría cuentan con vehículos particulares. Para Ruiz Estrada, la mezcla entre residentes y visitantes incrementará de manera considerable la presión sobre avenidas aledañas como lo es la Vía 40 y los accesos al Malecón, especialmente durante fines de semana, festivos y eventos masivos.

El consultor lamentó además que se hayan permitido edificaciones de gran altura en la zona, argumentando que debió priorizarse un desarrollo de menor densidad, con hoteles, comercio e instituciones, acompañado de amplias zonas de parqueo. “En un tiempo va a ser invivible la zona del Malecón”, aseguró.

Como alternativas, propuso extender el corredor vial hasta Las Flores para conectar con la Circunvalar, habilitar nuevas entradas y salidas, restringir parqueo sobre la vía, cobrar estacionamiento regulado e impulsar rutas especiales de transporte público o buses turísticos que faciliten la llegada de visitantes sin necesidad de carro particular.

Finalmente, Ruiz Estrada precisó que, si no se ejecutan soluciones de fondo, sectores cercanos como Prado, La Concepción y Paraíso también sentirán los efectos del colapso vial.

“Vamos a vivir en permanente congestión en unas horas del día y en ciertos días de la semana será aún más crítica”, concluyó.

El problema ya existe

La problemática de movilidad en el entorno del Gran Malecón del Río no es nueva. En fechas de alta concentración de visitantes, como la celebración del 8 de diciembre y durante el Carnaval de Barranquilla, la zona ya ha registrado colapsos viales, con extensos trancones, demoras en los accesos y dificultades para la salida de vehículos. Estos episodios han evidenciado que la capacidad actual de las vías resulta insuficiente frente al creciente flujo de personas que llega al sector, lo que demanda cada vez mayor articulación y previsión.

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Fortalecimiento a la movilidad en el Malecón

La Alcaldía Distrital de Barranquilla ha anunciado en reiteradas ocasiones un paquete de acciones urbanísticas, operativas y de cultura ciudadana para garantizar la movilidad en el sector del Malecón del Río, una de las zonas turísticas y de mayor crecimiento residencial de la ciudad.

Según informó la administración, todos los proyectos urbanísticos de alto impacto que se desarrollen en el área de influencia de la Avenida del Río y la Vía 40 deberán presentar previamente estudios de tránsito ante la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Estos análisis evalúan la situación actual de movilidad y proyectan los impactos a 5, 10, 15 y 20 años.

Con base en estos estudios, los desarrolladores estarán obligados a implementar medidas de mitigación como nuevos cupos de estacionamiento privados y para visitantes, bahías internas de parqueo, carriles de acceso y salida, mejoras en radios de giro, señalización vial y microintervenciones tipo miniglorietas.

Además, los proyectos de mayor tamaño deberán contemplar vías internas para evitar accesos directos sobre la Avenida del Río, lo que permitirá una circulación más fluida y segura.

El Distrito también destacó que el Plan de Ordenamiento Zonal Avenida del Río, adoptado mediante el Decreto Distrital 0320 de 2022, contempla nuevas obras estratégicas.

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