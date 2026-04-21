En aras de impulsar la transición energética en la región Caribe, la empresa prestadora comercializadora y distribuidora del servicio de energía Afinia; en articulación con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y la Unión de Tenderos y Pequeños Comerciantes (Undetco) dieron por oficializada una alianza estratégica, que pretende transformar la matriz energética del comercio local en el departamento de Bolívar.

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Desde el 17 de abril de 2026, el convenio firmado en la ciudad amurallada, garantiza la disponibilidad de recursos para beneficiar hasta a 400 tenderos y pequeños comerciantes afiliados a Undetco la capital de Bolívar, así como al resto del departamento.

Sostenibilidad para el tendero

El convenio conjunto entre entre la filial del Grupo EPM y entidades estatales busca fortalecer la sostenibilidad del comercio local, asegurando que los pequeños negocios que se desempeñan como motores de la economía barrial, puedan acceder a tecnologías que antes parecían exclusivas para las grandes industrias.

El beneficio sería efectivo a través de un proyecto que consiste en la implementación de sistemas solares fotovoltaicos con una capacidad de 4 kW, y cuya instalación y puesta en marcha estará a cargo del equipo técnico de Afinia.

En el gremio de comerciantes, Juliet Jiménez, representante de Undetco y gerente del proyecto, destacó que la implementación de los paneles solares no solamente representa una apuesta ambiental, sino también una oportunidad económica para reducir significativamente los costos operativos mensuales.

Por su parte, Ricardo Arango, Gerente General de Afinia, subrayó la importancia de este rol estratégico para Afinia, al ampliar su impacto más allá del servicio tradicional de distribución de energía y posicionándose como un actor clave en la democratización del acceso a energías limpias para el sector comercial.

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