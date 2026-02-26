La salida de la dirección de Carnaval de Barranquilla S.A.S. de Juancho Jaramillo el pasado sábado sigue generando cambios en el gabinete del alcalde Alejandro Char, quien este lunes designó en propiedad en la dirección de la fiesta a Juan Carlos Ospino, quien lideraba la Secretaría de Cultura.

Lea también: Nuevo frente frío se debilita y en los próximos días se alejaría del país: Ideam

Ahora se conoce el encargo del abogado Jhonny Vizcaino Vargas en la cartera que lidera todos los procesos ligados a la cultura, patrimonio y turismo en Barranquilla.

El secretario encargado de Cultura se desempeña también como asesor jurídico en esa entidad.

Lea también: Entra en venta lote evaluado para parque Disney en el Caribe

Según el decreto 0104, que lleva la firma del alcalde Alejandro Char, el encargo será mientras se designan un secretario de Cultura en propiedad.

Ahora a Vizcaino Vargas le tocará ponerse al frente de la Secretaría de Cultura y seguir liderando los proyectos que están en marcha como la entrega de la nueva sede Museo de Arte Moderno de Barranquilla, uno de los proyectos más ambiciosos de este sector.

Lea también: “La plata está muy bien invertida en la tierra que entregó la ciudad”: Alejandro Char

En diálogo con EL HERALDO el pasado martes, Juan Carlos Ospino fue autocrítico y reconoció que le quedaron 13 puntos pendientes y que esperaba que quien llegara pudiera llevarlos a buen puerto. Esta misión recae ahora en uno de sus hombres de confianza.

Con esta decisión, la administración distrital busca garantizar la continuidad institucional y fortalecer los programas que impulsan la cultura y el patrimonio en Barranquilla.