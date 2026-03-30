Se abrió de manera formal por parte de la Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Cultura y Patrimonio, el proceso de inscripciones para todos los interesados en participar en los talleres de la Casas Distritales de Cultura.

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Desde distintos escenarios comunitarios, niños, jóvenes y adultos podrán vincularse a esta red que reúne a más de 20 mil barranquilleros en procesos creativos y formativos en las cinco localidades, con una oferta amplia y diversa que invita a descubrir, fortalecer y proyectar el talento local.

“Este es el momento de sumarse a la movilización cultural más grande del Distrito. Las Casas Distritales de Cultura siguen siendo un punto de encuentro donde el arte conecta territorios, construye identidad y abre caminos para miles de barranquilleros”, indica el secretario de Cultura (e) Johnny Vizcaino.

Los talleres se desarrollarán en más de 100 puntos distribuidos en toda la ciudad, incluyendo instituciones educativas, bibliotecas, casas de juventud, fundaciones, hogares infantiles y sedes comunales.

“Allí, los participantes podrán acceder a procesos de formación en siete modalidades: artes escénicas, artes plásticas, artes y oficios, danza, literatura, maquillaje y música, en espacios diseñados para estimular la creatividad y el trabajo colectivo”, manifestó la Alcaldía en un comunicado de prensa.

Es de destacar que si bien esta oferta promueve el aprendizaje artístico, también impulsa procesos de transformación social sostenidos en el tiempo.

“A través del arte, se fortalecen valores, se fomenta la convivencia y se generan oportunidades de crecimiento personal y comunitario, especialmente entre niños y jóvenes que encuentran en estos espacios una alternativa para el uso creativo de su tiempo libre”, señaló el Distrito.

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Los interesados deben ingresar al micrositio de la Secretaría Distrital de Cultura, revisar la oferta disponible en su localidad, elegir la sede más cercana y completar el formulario en el enlace de oferta única. Una vez realizado el proceso, recibirán en su correo electrónico la confirmación con el horario y el lugar asignado para iniciar su formación.