El terreno conocido como Lagos de Altamira, que en su momento fue evaluado dentro de escenarios exploratorios internacionales de la multinacional The Walt Disney Company, volverá a estar disponible en el mercado inmobiliario del país.

Se trata de un predio de 745,05 hectáreas, ubicado en las cercanías de Cartagena, que fue recuperado por la Sociedad de Activos Especiales y será publicado próximamente en la plataforma Activos por Colombia con el estado “próximo en venta”, bajo una única oportunidad de compra.

Aunque el eventual parque temático nunca se concretó, el hecho de que el terreno hubiera sido considerado dentro de evaluaciones internacionales de gran formato ha servido para dimensionar su escala y potencial. Su ubicación estratégica, a 15 minutos de Cartagena y a una hora de Barranquilla, refuerza su atractivo para desarrollos de gran envergadura.

Por su tamaño, el lote permite proyectar desarrollos integrales como complejos turísticos, zonas francas, proyectos logísticos, urbanismos de uso mixto o incluso una nueva centralidad urbana planificada. En una región donde el turismo, la logística portuaria y la expansión residencial marcan el pulso económico, su eventual desarrollo podría convertirse en un punto estratégico para la economía regional.

Le puede interesar: Distrito emite medidas preventivas por llegada de nuevo frente frío al Caribe

Economistas consultados por el sector inmobiliario señalan que proyectos de gran escala dinamizan no solo la construcción, sino también cadenas productivas en servicios, transporte, comercio y hotelería. En el Caribe colombiano, un desarrollo en Lagos de Altamira podría generar miles de empleos directos e indirectos en etapas de construcción y operación, además de impulsar la infraestructura vial y de servicios públicos en su zona de influencia.

El gerente de activos por Colombia, Abraham Katime, explicó que el proceso de comercialización busca atraer inversionistas con visión a largo plazo. Señaló que se trata de uno de los activos inmobiliarios más relevantes del país por su escala y ubicación estratégica, y que el objetivo es facilitar un proceso transparente que permita materializar inversiones de alto impacto regional.

Katime agregó que el regreso de Lagos de Altamira al mercado se da en un contexto en el que Colombia busca posicionarse como destino para inversiones transformadoras, tras haber despertado expectativa en el pasado ante la posibilidad de desarrollar allí un parque temático internacional.

Para más información sobre el proceso de oferta, los interesados podrán consultar los términos y condiciones en la página oficial de Activos por Colombia o escribir al correo info@activosporcolombia.

Leer más: Alcaldía de Malambo ajusta horario laboral por Semana Santa