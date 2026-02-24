Un nuevo frente frío podría incrementar las precipitaciones en la región Caribe durante los próximos días. Ante este panorama, la Alcaldía de Barranquilla invitó a los ciudadanos a tomar medidas preventivas por los riesgos asociados a este fenómeno climático.

En ese sentido, la administración recalcó que las condiciones climáticas podrían aumentar la vulnerabilidad en zonas críticas de la ciudad, con posibles escenarios de deslizamiento de tierra, derrumbes, desbordamiento de arroyos e inundaciones, en sectores de alto riesgo.

Además, activó el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para dar respuesta inmediata para atender cualquier emergencia que llegue a presentarse.

La ciudadanía podrá reportar cualquier eventualidad o afectación marcando directamente a la línea 123.

De esta manera, la Alcaldía de Barranquilla por intermedio de su Oficina de Gestión del Riesgo invitó a la comunidad a tener en cuenta las siguientes recomendaciones: “no arrojar basuras, escombros ni residuos a los arroyos, canales o corrientes de agua, realizar poda preventiva de árboles cercanos a tu vivienda, asegurar firmemente techos, láminas y ventanas, para evitar que sean desprendidas por el viento”.

Puso de presente también que:”hay que evitar ubicarse debajo de árboles, postes o redes eléctricas durante las lluvias, recoger escombros y hacer limpieza de canales para permitir el flujo del agua y así evitar inundaciones, así como abstenerse de subir a andamios, techos o estructuras elevadas, mientras se registran fuertes vientos”.

Otras recomendaciones pueden ser “investigar si tu propiedad está ubicada en un lugar de alta susceptibilidad de deslizamiento y tenga preparado un plan de evacuación familiar”.

Cabe resaltar que la Dirección General Marítima (Dimar) pronosticó un incremento significativo en la intensidad de los vientos, con velocidades que oscilan entre los 30 y 50 kilómetros por hora. Asimismo, se espera un aumento en la altura del oleaje, alcanzando niveles de entre 2 y 3 metros.