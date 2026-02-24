La Alcaldía de Malambo dispuso un horario especial de trabajo con motivo de la temporada de Semana Santa, según lo establece el decreto 050 del 20 de febrero de 2026.

La medida contempla la suspensión de las actividades laborales y de la atención al público los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril de 2026.

Durante esas fechas también quedarán suspendidos los términos de los procesos y trámites administrativos que se adelantan en las distintas dependencias municipales, con excepción de los procesos de contratación.

Para compensar estas jornadas, las actividades laborales de los servidores públicos y la atención al ciudadano se ajustarán previamente entre el 23 de febrero y el 27 de marzo, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

La disposición no aplica para los funcionarios que, por la naturaleza de sus funciones, no pueden suspender labores, entre ellos el personal de inspecciones de Policía, comisarías de familia, celadores y conserjes de colegios públicos y dependencias de la administración municipal.

La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, explicó que la decisión se adoptó teniendo en cuenta que la Semana Santa representa para la comunidad cristiana un periodo de recogimiento, reflexión y conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

“Estas actividades representan para el mundo cristiano un espacio de recogimiento, reflexión y acercamiento directo con Dios”, expresó la mandataria.

