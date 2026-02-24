Para garantizar la operación de los recursos hídricos y la continuidad de los servicios públicos en el país, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios requirió este martes a las principales empresas de generación eléctrica para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones en medio de la situación de lluvias atípicas por la posible llegada de un nuevo frente frío.

De esta manera, la entidad revisará que, a pesar de la coyuntura climática, se mantengan las condiciones de eficiencia y no se presenten desviaciones en los estándares de prestación del servicio.

En ese sentido, se citó a los representantes legales de las siguientes generadoras hidroeléctricas:

• AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P.

• Celsia Colombia S.A. E.S.P.

• Empresa Urrá S.A. E.S.P.

• Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

• Enel Colombia S.A. E.S.P.

• Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P.

• Isagen S.A. E.S.P.

La Superservicios enfatizó en que el objetivo de estas diligencias es verificar la información operativa comprendida entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual, bajo los siguientes términos:

“Parámetros operativos de embalses: verificación estricta de volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. A su vez, se auditará la veracidad de la información reportada respecto a caudales, descargas y vertimientos”, comentó.

Seguidamente, se revisarán los “planes de mantenimiento y disponibilidad: revisión obligatoria del detalle de actividades ejecutadas y programadas. Las empresas deberán sustentar técnica y documentalmente cualquier indisponibilidad que afecte la oferta energética”.

Puso de presente que: “habrá una supervisión de los modelos técnicos empleados para la toma de decisiones y precios de oferta. La Superservicios verificará que la metodología aplicada responda con precisión a las condiciones hidrológicas actuales”.

Así las cosas, la compañía reafirmó que estas acciones de vigilancia son una herramienta esencial para asegurar la transparencia del sector y el cumplimiento de la regulación y la normativa del sector.