Luego de que el presidente Gustavo Petro atribuyera parte de la responsabilidad de las inundaciones en la costa Caribe a las empresas generadoras de energía, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, informó que este sábado realizó una visita de inspección a la hidroeléctrica Urrá, en Córdoba.

“Por instrucción del presidente Gustavo Petro, estamos en el departamento de Córdoba en visita de inspección a la empresa Urrá, generadora de energía, en el marco de las inundaciones que se han presentado en algunos municipios aledaños al río Sinú”, indicó el funcionario en un video.

Sostuvo que la visita tuvo como fin recopilar información sobre las condiciones operativas de la represa, la generación de energía, la oferta de precios de la energía, los vertimientos realizados y la activación de los protocolos del plan de gestión de desastres con respecto a las inundaciones.

“Esta misma actividad la venimos realizando en diferentes empresas generadoras de energía, con el ánimo de revisar si se está realizando una gestión eficiente de los embalses. Con el ánimo también de garantizar precios eficientes a los usuarios finales de los servicios públicos de energía y también para revisar los protocolos de prevención del riesgo de desastres en el marco de la variabilidad climática”, agregó Durán.

— Superservicios (@Superservicios) February 7, 2026

Más temprano, el presidente Gustavo Petro se había referido en su cuenta de X a las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar afirmando que estas emergencias “tienen dos orígenes diferentes a investigar”.

En primer lugar, señaló que las inundaciones se deben a “la crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico” y recordó que este sábado y domingo se sentirá en el país el “coletazo final”.

En segundo lugar, mencionó que “las represas estaban súper llenas” y señaló que “Urrá, Hidroituango y las demás” estaban al límite, pese a que “decían que había escacez de gas”.

“Es decir, había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, ¿saben cuántas pérdidas de vida y bienes tuvo Colombia y saben cúanta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá?“, aseveró Petro.

Según el jefe de Estado, esa supuesta energía perdida debió “sustituir” al gas, en vez de “botarla en forma de agua torrentosa sobre las casas de los campesinos y las ciudades”.

“¿Por qué no reemplazaron la energía térmica?, ¿por qué hicieron importar gas carísimo a Colombia?, ¿dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses?, ¿será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país?“, inquirió.

El mandatario ordenó una “investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe”.